Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transferi için sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yarıştığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Galatasaray'daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki stopere Avrupa devi talip oldu. İşte o takım... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:54
GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Sarı-kırmızılılar şimdi de gözünü Konyaspor maçına çevirmiş durumda. Cimbom'da sakatlığı süren Dries Mertens ve Frederik Midtsjö'nün dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Galatasaray'da transfer gündemi de çok yoğun. Bu sezon müthiş transferlere imza atan sarı-kırmızılılar yeni sezonun planlamasına da şimdiden başlamış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Şampiyon olunması durumunda temmuz ayı ortasında Devler Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim takımın eksiklerini sezon biter bitmez tamamlamayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Bu nedenle özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu isimlerin başında Roberto Firmino, Angel Di Maria ve Alex Sandro geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Takvim'in haberine göre, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

SERIE A'DAN İKİ TAKIM TEMAS KURDU

Yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A'dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Galatasaray sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Şu anda Galatasaray kulübüne ulaşmış herhangi bir tekliflin olmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Ancak sezonun bitmesinin ardından İtalyan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Yıldız futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Mata'ya şaşırtan teklif! Yeni sezonda...
Yer yerinden oynayacak! Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lionel Messi için inanılmaz teklif! Lionel Messi için inanılmaz teklif! 11:25
F.Bahçe'ye Sevilla maçı öncesi şok haber! F.Bahçe'ye Sevilla maçı öncesi şok haber! 11:06
Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte F.Bahçe'nin Sevilla maçı 11'i Jesus'tan 5 değişiklik birden! İşte F.Bahçe'nin Sevilla maçı 11'i 10:42
Brighton - Crystal Palace maçı saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı saat kaçta? 10:27
Kenan Yıldız Juventus'tan ayrılabilir! Kenan Yıldız Juventus'tan ayrılabilir! 10:24
Southampton - Brentford maçı saat kaçta? Southampton - Brentford maçı saat kaçta? 10:20
Daha Eski
Cedi yıldızlaştı Cavaliers kazandı Cedi yıldızlaştı Cavaliers kazandı 10:15
F.Bahçe Avrupa’da 254. maçına çıkacak F.Bahçe Avrupa’da 254. maçına çıkacak 10:10
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor 10:04
Sivasspor Fiorentina’yı konuk ediyor Sivasspor Fiorentina’yı konuk ediyor 10:01
G.Saray'dan Mata'ya şaşırtan teklif! Yeni sezonda... G.Saray'dan Mata'ya şaşırtan teklif! Yeni sezonda... 09:54
Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? 09:51