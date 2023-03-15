GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Sarı-kırmızılılar şimdi de gözünü Konyaspor maçına çevirmiş durumda. Cimbom'da sakatlığı süren Dries Mertens ve Frederik Midtsjö'nün dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Galatasaray'da transfer gündemi de çok yoğun. Bu sezon müthiş transferlere imza atan sarı-kırmızılılar yeni sezonun planlamasına da şimdiden başlamış durumda.
Şampiyon olunması durumunda temmuz ayı ortasında Devler Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim takımın eksiklerini sezon biter bitmez tamamlamayı hedefliyor.
Bu nedenle özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Bu isimlerin başında Roberto Firmino, Angel Di Maria ve Alex Sandro geliyor.
Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor.
Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi daha eklendi.
Takvim'in haberine göre, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı gösterdiği müthiş performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
SERIE A'DAN İKİ TAKIM TEMAS KURDU
Yıldız futbolcunun menajeriyle İtalya Serie A'dan iki kulübün temas kurduğu belirlendi.
Bu kulüplerden birisinin Atalanta olduğu belirtiliyor.
Galatasaray sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile müthiş bir transfer savaşına girerek Abdülkerim'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak.
Şu anda Galatasaray kulübüne ulaşmış herhangi bir tekliflin olmadığı öğrenildi.
Ancak sezonun bitmesinin ardından İtalyan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı belirtiliyor.
Yıldız futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Stefan Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.
28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Abdülkerim'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.