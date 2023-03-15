GALATASARAY HABERLERİ - Flaş transfer gelişmesi! Avrupa devi Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor

Yapılan anlaşmaya göre Abdülkerim bu sezon 17 milyon lira, 2023-2024 sezonunda 19 milyon 550 bin lira, 2024-2025 sezonunda 23 milyon 460 bin lira ve uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonunda 29 milyon 325 bin lira maaş alacak.