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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:51 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:13
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN EN UYGUN ZAMANDA ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Hedefimiz, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak."

DEPREMZEDELER İÇİN DÜZENLEDİĞİMİZ MÜZAYEDEDE YAKLAŞIK 18 MİLYON TL TOPLADIK

"Deprem bölgesindeki insanların kalıcı konuta ihtiyacı olduğun tespit ettik ve bu amaçla 250 kalıcı konut ve 10 tane de hafif çelikten okul için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Düzenlediğimiz müzayedede yaklaşık 18 milyon TL topladık."

"Mecidiyeköy'deki Leo Residences projesi Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak projelerin anası. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra 25-30 senelik fonunu ortaya çıkarıyor."

FLORYA'DAKİ YERLEŞKEYİ KEMERBURGAZ'A TAŞIYACAĞIZ

"Kemerburgaz'da çalışmalara süratle başladık. Ağustos-Eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Galatasaray'ın kendine yakışan tesislere kavuşması lazım. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Burayı yapanlara teşekkür ederim, 30 yıl önce yapıldı ve en gözde tesisti. Ancak sonrasında bir çivi bile çakılmadı. Artık Galatasaray'a yakışır bir tesis inşaatına başladık. Amacımız sezon sonuna yetiştirmek ve Florya'dan buraya taşınmak."

"Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak."

"Stadımızın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. Galatasaray Kulübü olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden 49 yıllığına bu araziyi kiraladık."

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