Daha yeni başladık

Galatasaray'ı eski başarılı günlerine döndürmeyi başaran teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için camia olarak kenetlendiklerini ifade etti. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve Galatasaray'ın büyük başarılara alışmış bir camia olduğunu ifade eden Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulu, taraftarımız... Hepimiz kenetlendik. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. Avrupa'da iki kupamız var. Galatasaray büyük başarılara alışkın bir takım. Biz de bu alışkanlığı sürdürmeliyiz. Bu sezon bir şampiyonluk daha yaşamak için çalışıyoruz" dedi.



AİLE ORTAMI ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ile ligde 14, toplamda ise üst üste 17. galibiyetine imza atarken Okan Buruk, kazanma serisinin devam edeceğini ifade etti. Genç teknik adam, "Rekoru kırdık' diye galibiyet serisini bitirmeye niyetimiz yok. Sahaya her zaman kazanmak için çıkacağız" ifadesini kullandı. Buruk sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim işimiz saha içi performansları artırabilmek. Başarı olduğumuz dönemlere bakıldığında aile ortamı hep vardı. Şu anda aile ortamımız üst seviyede... Geriye baktığımızda başarı böyle geliyor. Yine başarılı olacağımıza inanıyoruz.



Çok yönlü araştırma yapıyoruz

Bu sezon kadroya birbirinden değerli isimler katılırken Okan Buruk bu durumla ilgili olarak, "Transferleri yaparken tüm ayrıntılara dikkat ediyoruz. İyi oyuncu olması yetmiyor sadece... İyi bir karakter, iyi insan olması da bizim için çok önemli... Profesyonel olmasına çok dikkat ediyoruz. Bu konuda çok yönlü araştırma yapıyoruz" dedi.



MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Taraftarların stadı doldurmasından ve kendilerine verdiği destekten ötürü çok mutlu olduklarını kaydeden Buruk, "Bize hep destek oluyorlar. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Birlik olunca başarılar da artmaya başlıyor" diye konuştu.



REKOR ARTIK G.SARAY'DA

23 Ekim'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, olaylı maçın ardındından bir daha puan kaybetmedi. 6'sı deplasman ligde çıktığı 14 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ı geçerek lig tarihinin üst üste en çok kazanan takımı oldu. Ayrıca kupayı da eklediğimizde galibiyet serisi 17'ye çıktı.



Avrupa'da ilk 10'a girecek

Süper Lig'de 14'te 14 yapan ve rekor kıran Galatasaray, 3 maç daha kazanırsa üst üste en çok maç kazanan ilk 10 takım arasına ismini yazdıracak. 10 takım arasında Benfica, PSV, Ajax, Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Inter, Barcelona, Real Madrid ve Monaco yer alıyor.