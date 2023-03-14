TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.
Sarı-kırmızılılar sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira transferleriyle ses getirmişti.
Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Aslan, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yaz ve kış transfer dönemlerinde birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarına ara vermeden başladı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.
GALATASARAY'DAN ALEX TELLES'E KANCA
Alex Telles yıllar sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın 2013-14 sezonunun ara transfer döneminde 6.15 milyon Euro'ya transfer ettiği Telles, Inter ve Porto macerası sonrası 2020-21 sezonu öncesi 15 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.
İngiliz devinde beklentilerin altında kalan Alex Telles, 2022-23 sezonu öncesi Sevilla'ya kiralandı.
İspanyol ekibiyle kabus gibi sezon geçiren Brezilyalı sol bek yeniden Türkiye'ye dönüyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, eski futbolcusu için resmi temaslara başladı.
Alex Telles sezon sonunda geri döneceği Manchester United'da düşünülmüyor.
Galatasaray, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girecek olan eski futbolcusunu yeniden takıma kazandırmak istiyor.
Sol bek pozisyonunda bir türlü yüzü gülmeyen Galatasaray, Alex Telles ile sıkıntısını gidermeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Alex Telles için Manchester United ile ilk teması kurduğu ve olumlu geri dönüş aldığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi makul bir bonservis bedeli ile Alex Telles'i transfer etmesi bekleniyor.
Bu sezon Sevilla forması ile toplam 25 maça çıkan Alex Telles gol katkısı veremezken sadece 3 asist yaptı.