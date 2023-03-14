Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray, zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılı formayı terleten yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 16:19
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, bu sezon transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Sarı-kırmızılılar sezon başında Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira transferleriyle ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Cimbom, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Aslan, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Yaz ve kış transfer dönemlerinde birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarına ara vermeden başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

GALATASARAY'DAN ALEX TELLES'E KANCA

Alex Telles yıllar sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Galatasaray'ın 2013-14 sezonunun ara transfer döneminde 6.15 milyon Euro'ya transfer ettiği Telles, Inter ve Porto macerası sonrası 2020-21 sezonu öncesi 15 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

İngiliz devinde beklentilerin altında kalan Alex Telles, 2022-23 sezonu öncesi Sevilla'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

İspanyol ekibiyle kabus gibi sezon geçiren Brezilyalı sol bek yeniden Türkiye'ye dönüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

TEMASLAR BAŞLADI

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, eski futbolcusu için resmi temaslara başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Alex Telles sezon sonunda geri döneceği Manchester United'da düşünülmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Galatasaray, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girecek olan eski futbolcusunu yeniden takıma kazandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Sol bek pozisyonunda bir türlü yüzü gülmeyen Galatasaray, Alex Telles ile sıkıntısını gidermeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Galatasaray'ın Alex Telles için Manchester United ile ilk teması kurduğu ve olumlu geri dönüş aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi makul bir bonservis bedeli ile Alex Telles'i transfer etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor

Bu sezon Sevilla forması ile toplam 25 maça çıkan Alex Telles gol katkısı veremezken sadece 3 asist yaptı.

DİĞER
'Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten boşanıyor mu işte ilk açıklama! 7. evliliğini yapan Seda Sayan canlı yayında açıkladı "Olsun..."
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması!
G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
Ezan okunurken oruç açılır mı Diyanet?
Ezan okunurken su içmek günah mı Diyanet?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG Messi ve Ramos görüşmelerini askıya aldı PSG Messi ve Ramos görüşmelerini askıya aldı 16:47
Sevilla'nın F.Bahçe maçı kadrosu açıklandı! Sevilla'nın F.Bahçe maçı kadrosu açıklandı! 16:25
İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor 16:19
F.Bahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken... F.Bahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken... 15:33
Metecan Birsen'in sakatlık süresi açıklandı! Metecan Birsen'in sakatlık süresi açıklandı! 15:26
Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu! Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu! 15:20
Daha Eski
Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:18
Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! 15:17
Bursaspor'un cezası düşürüldü Bursaspor'un cezası düşürüldü 14:51
Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor 14:24
En az gol atan takım Altınordu En az gol atan takım Altınordu 14:05
G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç 13:46