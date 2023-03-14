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Sen başkasın

Kısa sürede iyileşen Muslera, 36 yaşındaki formuyla yine kendisine hayran bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Sen başkasın

Türkiye'de mücadele ettiği 12 yılda profesyonelliğiyle herkesin sevgisini kazanan Muslera, bu sezona da damga vuruyor. Trabzonspor maçında sakatlanan eldiven, kısa sürede iyileşti ve ligde bir maç bile kaçırmadan sahaya çıktı. Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatmayı başaran Uruguaylı kaleci, 36 yaşındaki formuyla sarıkırmızılı taraftarları bir kez daha kendine hayran bıraktı. Muslera'nın dönmesinden mutlu olan taraftarlar, sosyal medyadan 'Sen başkasın', 'Muslera gibisi bir daha gelmez' ve 'İyi ki bizimlesin' mesajlarını paylaştı. Süper Lig'de 22 maça çıkan tecrübeli kaleci 16 gol yerken; 10 maçta kaleyi kapattı.

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