Süper Lig rekoru kıran Cimbom bunu yaparsa Avrupa'da da tarihe geçecek!

Süper Lig'de oynadığı son mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koyan ve şampiyonluk mücadelesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig tarihine geçmişti. Cimbom'da sıradaki hedef Avrupa futbol tarihine geçmek. İşte sarı kırmızılı ekibin bu başarı için yapması gereken...
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde geçirdiği ilk sezonunda rekorlara doymuyor... Sarı-kırmızılılar son olarak 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Beşiktaş'ın rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde üst üste en çok maç kazanan takım unvanını ele geçirdi.
14'te 14 yaparak tarih yazan Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden hemen hemen her takımı mağlup etmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ligde rakibi olan 18 takımın 15'ini devirmeyi başararak tarihi bir başarı yakaladı.
3 TAKIM KALDI
Okan Buruk sadece Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenemedi. Adana ve Alanya ekibiyle berabere kalan Buruk, Kayseri ekibine yenilmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu üç takımla bu sezon tekrar karşılaşacak. 27. haftada Adana Demirspor, 29. haftada Kayserispor ve 30. haftada ise Alanyaspor maçları var. Bu maçlardan 3'er puan alınırsa 18'de 18 yapılacak.
SÜPER LİG'DEN SONRA SIRA AVRUPA'DA
14'te 14'lük seriyle Süper Lig rekoru kıran Galatasaray'ın yeni hedefi ise Avrupa... Sarı kırmızılı ekip, lig tarihine geçen seri başaısını devam ettirebilirse adını Avrupa futbol tarihine de yazdıracak.
Bu nedenle, Galatasaray'da yeni hedef Avrupa'daki en uzun seriler listesinde yer alabilmek. Süper Lig dahil 8 büyük ligde en uzun galibiyet serisi alan takımlar arasında Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Inter, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devleri yer alıyor.
TAKIM: GalatasaraySEZON: 2022-23 ÜLKE: Türkiye SERİ: 14 galibiyet
İşte 3 maç daha kazanması durumunda Galatasaray'ın gireceği devler listesi...
10- TAKIM: Monaco SEZON: 2016-17 ÜLKE: Fransa SERİ: 16 galibiyet
9- TAKIM: R.Madrid SEZON: 2016-17 ÜLKE: İspanya SERİ: 16 galibiyet
8- TAKIM: Barcelona SEZON: 2010-11 ÜLKE: İspanya SERİ: 16 galibiyet
7- TAKIM: Inter SEZON: 2006-07 ÜLKE: İtalya SERİ: 17 galibiyet
6- TAKIM: Liverpool SEZON: 2019-20 ÜLKE: İngiltere SERİ: 18 galibiyet
5- TAKIM: M.City SEZON: 2017-18 ÜLKE: İngiltere SERİ: 18 galibiyet
4- TAKIM: B.Münih SEZON: 2013-14 ÜLKE: Almanya SERİ: 19 galibiyet
3- TAKIM: Ajax SEZON: 1971-72 ÜLKE: Hollanda SERİ: 19 galibiyet
2 TAKIM: PSV SEZON: 1987-88 ÜLKE: Hollanda SERİ: 22 galibiyet
1- TAKIM: Benfica SEZON: 1972-74 ÜLKE: Portekiz SERİ: 29 galibiyet