Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo için büyük fırsat! Galatasaray'dan sonra İtalya...

Nicolo Zaniolo için büyük fırsat! Galatasaray'dan sonra İtalya...

Kısa sürede kalitesini gösteren Zaniolo, İtalyan Milli Takımı’na göz kırptı. Roberto Mancini, yıldız ismi aday kadroya çağırabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Nicolo Zaniolo için büyük fırsat! Galatasaray'dan sonra İtalya...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray kariyerine golle başlayan Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. 23 yaşındaki yıldız, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor. İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor. Mancini transfer sürecinde İtalyan yıldıza sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu takviyeler vermişti. Galatsaray'daki hazırlık maçları ve ilk resmi maçını takip ettiren İtalyan teknik adamın Zaniolo'yı milli takıma çağıracağına kesin gözle bakılıyor. 23 Mart'ta İngiltere ile oynayacak İtalya, 26 Mart'ta ise Malta'yla karşı karşıya gelecek.


11 kez milli olan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, fileleri 2 defa havalandırdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Wanda Nara - Keita Balde ilişkisinde flaş gelişme! Gönderdiği ses kayıtları bir bir ifşa edildi...
Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...
Orta sahaya sürpriz isim! Menajerler Süper Lig devine önerdi
İngiliz gazeteciden G.Saray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa yine Aslan'ı konuşacak! İşte G.Saray'ın yeni çileği
Sezon sonu rota Serie A! İşte G.Saray'ın 4 yıldızı
İzmir Kınık, Kiraz, Bergama, Karaburun TOKİ canlı izle 14 Mart
14 Mart Tıp Bayramı mesajları
İzmir Bergama, Kınık, Kiraz ve Karaburun TOKİ kazananlar listesi 14 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:58
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:57
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:56
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:56
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:56
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:56
Daha Eski
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:44
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:42
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:40
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:39