Nicolo Zaniolo için büyük fırsat! Galatasaray'dan sonra İtalya...

Galatasaray kariyerine golle başlayan Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. 23 yaşındaki yıldız, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maçların aday kadrosuna davet edilmeyi bekliyor. İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ediyor. Mancini transfer sürecinde İtalyan yıldıza sarı-kırmızılı kulübe gitmesi yönünde olumlu takviyeler vermişti. Galatsaray'daki hazırlık maçları ve ilk resmi maçını takip ettiren İtalyan teknik adamın Zaniolo'yı milli takıma çağıracağına kesin gözle bakılıyor. 23 Mart'ta İngiltere ile oynayacak İtalya, 26 Mart'ta ise Malta'yla karşı karşıya gelecek.



11 kez milli olan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, fileleri 2 defa havalandırdı.