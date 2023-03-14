Haberler Galatasaray Konya'da planı hazır

Konya'da planı hazır

Sakatlığı süren Mertens’in yerine Rashica 11’e girecek. Yunus formayı Zaniolo’ya verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Konya'da planı hazır

Cuma akşamı Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, deplasman hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, deplasmanda oynanacak maçın 11'i de netleşmeye başladı. Mertens'in sakatlığının sürdüğü Cimbom'da, Belçikalı yıldızın takımını yalnız bırakması bekleniyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında etkili olan ve bir asist yapan Rashica'yı ilk 11'de sahaya sürecek.


KAAN OYNAYACAK
Performansıyla beğenilmeyen Yunus Akgün ise kenara gelecek. Kasımpaya maçında galibiyeti getiren Zaniolo'yu kanada monte edecek Okan Buruk, Kerem ve İcardi'yle de hücum hattını tamamlamayı planlıyor. Tecrübeli hocanın cezalı Nelsson yerine de Kaan Ayhan'ı oynatacak. Konyaspor karşısında diğer bölgelerde ise değişikliğe ihtiyaç duyulmayacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! İstanbul'a geliyorlar, bonservis bedeli...
Wanda Nara çok kızacak! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi üç güzelle beraber...
Orta sahaya sürpriz isim! Menajerler Süper Lig devine önerdi
İngiliz gazeteciden G.Saray sözleri: Firmino böyle isteyebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa yine Aslan'ı konuşacak! İşte G.Saray'ın yeni çileği
Sezon sonu rota Serie A! İşte G.Saray'ın 4 yıldızı
İzmir Kınık, Kiraz, Bergama, Karaburun TOKİ canlı izle 14 Mart
14 Mart Tıp Bayramı mesajları
İzmir Bergama, Kınık, Kiraz ve Karaburun TOKİ kazananlar listesi 14 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:58
Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! Alvaro Morata A. Madrid'e galibiyeti getirdi! 00:57
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:56
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:56
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:56
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:56
Daha Eski
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Milan evinde 2 puan bıraktı! Milan evinde 2 puan bıraktı! 00:47
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik 00:44
Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak Hüseyin Eroğlu: Önemli olan şampiyon olmak 00:42
İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası 00:40
İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! İtalya Süper Kupası'nın formatında değişiklik! 00:39