Konya'da planı hazır

Cuma akşamı Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, deplasman hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, deplasmanda oynanacak maçın 11'i de netleşmeye başladı. Mertens'in sakatlığının sürdüğü Cimbom'da, Belçikalı yıldızın takımını yalnız bırakması bekleniyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında etkili olan ve bir asist yapan Rashica'yı ilk 11'de sahaya sürecek.



KAAN OYNAYACAK

Performansıyla beğenilmeyen Yunus Akgün ise kenara gelecek. Kasımpaya maçında galibiyeti getiren Zaniolo'yu kanada monte edecek Okan Buruk, Kerem ve İcardi'yle de hücum hattını tamamlamayı planlıyor. Tecrübeli hocanın cezalı Nelsson yerine de Kaan Ayhan'ı oynatacak. Konyaspor karşısında diğer bölgelerde ise değişikliğe ihtiyaç duyulmayacak.