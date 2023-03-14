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Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, milli arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Icardi, Zaniolo, Mertens, Segiro Oliveira, Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızları kadrosunda barındıracan Galatasaray, Azerbaycan'da sahneye çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 14:10
Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Karabağ - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayın bilgileri beli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

ASpor CANLI YAYIN

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