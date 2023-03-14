GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı ekip sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Cimbom kadrosunda Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları barındırıyor.
Galatasaray, sezon sonunda PSG'ye dönecek olan Mauro Ocardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Arjantinli golcü Türkiye'de kendisini buldu.
13 maçta 9 gol atan yıldız isim, takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.
Galatasaray, bir yandan Icardi'nin bonservisini almak için yoğun uğraşlar sarf ederken diğer yandan golcü bir orta sahanın da peşinde.
Cimbom'un uzun zamandır hedefindeki isim Anderson Talisca.
Daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da futbol hayatını sürdürüyor.
2024 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Talisca için ülkesinden Corinthians da devrede.
Ancak Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya çıktı.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, Gazeteci Jorge Nicola'dan derlediği habere göre Talisca takımında kalacak.
Yıldız oyuncu, Al Nassr ile yeni bir kontrat imzalayacak.
Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 14 maça çıkan yıldız oyuncu, 13 gol kaydetti.
Talisca'nın bonservis değeri ise 14 milyon euro olarak biliniyor.