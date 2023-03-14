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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile ülkemizde iz bırakan Anderson Talisca, Al-Nassr forması ile başarılı performansını sergilemeye devam ediyor. Son olarak Brezilyalı yıldız, Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer radarına girmişti. Brezilya basınından ise futbolcu hakkında Cimbom'a üzen haber geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 20:19
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Galatasaray, sezon sonunda PSG'ye dönecek olan Mauro Ocardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Arjantinli golcü Türkiye'de kendisini buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

13 maçta 9 gol atan yıldız isim, takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Galatasaray, bir yandan Icardi'nin bonservisini almak için yoğun uğraşlar sarf ederken diğer yandan golcü bir orta sahanın da peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Cimbom'un uzun zamandır hedefindeki isim Anderson Talisca.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da futbol hayatını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

2024 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Talisca için ülkesinden Corinthians da devrede.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

Ancak Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Anderson Talisca'dan üzen haber! Brezilya basını duyurdu

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, Gazeteci Jorge Nicola'dan derlediği habere göre Talisca takımında kalacak.

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