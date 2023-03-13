Şova başladı

G.saray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye Nicolo Zaniolo damga vurdu. Fiziksel bakımdan hazır olmadığı için yedek başlayan İtalyan yıldız, ikinci devre oyuna girdi. Sahaya adım atmasıyla birlikte tribünler ayağa kalktı. Güçlü deparı sonrasında Rashica'nın pasıyla topla buluştu. Karşı karşıya net bir vuruşla da Nef Stadı'na büyük bir coşku getirdi. Roma'dan mutsuz gelen 23 yaşındaki futbolcunun hazırlık karşılaşmalarındaki performansını ilk resmi maçına da taşıdı. İlk sınavında Cimbom'a 3 puan kazandıran Zaniolo 'tükenmişlik sendromuyla' geldiği Aslan'da hem kendi güldü, hem de yüzleri güldürdü.

KONYASPOR MAÇINDA 11'DE

Teknik direktör Buruk, Konya deplasmanında Zaniolo'yu 11'de kullanmayı hedefliyor. Yunus Akgün'den istediği verimi alamayan başarılı çalıştırıcı, İtalyan yıldızıyla karşılaşmaya başlamayı planlıyor. Onun gücü ve hızından faydalanacak.

DIŞ BASIN: İLK MAÇI RÜYA GİBİ

Nicolo Zaniolo'nun Kasımpaşa maçındaki golü İtalya'da da geniş yankı buldu. La Gazzetta dello Sport "İkinci yarı oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu" diyerek övdü. Sky İtalia "Zaniolo için rüya gibi bir ilk maç" ifadelerini kullandı. Sport Mediaset "Galatasaray ile süper başlangıç" başlığı attı. Trivela "Zaniolo'nun golüyle rekor kırıldı" manşetini kullandı.

BU GOLÜ BABASINA HEDİYE

Cimbom'un süper transferi Nicolo Zaniolo ilk resmi maçı öncesinde 12 Mart doğumlu babasına söz vermişti. İtalyan yıldız, Kasımpaşa maçında attığı golü babasına ve depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin'e hediye etti. Yıldız isim öz eleştiri yaparak gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Zaniolo "Kendimi geliştirdikçe daha iyi şeyler çıkaracağım. Bunun için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.