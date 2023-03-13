Haberler Galatasaray Kaan Ayhan göreve

Kaan Ayhan göreve

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek serisini 14 maça çıkardı. Ancak bu karşılaşmada sarı kart gören Victor Nelsson cezalı duruma düştü. Böylece Nelsson-Abdülkerim Bardakcı tandemi bozuldu. Gözler de Okan Buruk'a çevrildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kaan Ayhan göreve
Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek serisini 14 maça çıkardı. Ancak bu karşılaşmada sarı kart gören Victor Nelsson cezalı duruma düştü. Böylece Nelsson-Abdülkerim Bardakcı tandemi bozuldu. Gözler de Okan Buruk'a çevrildi. Başarılı çalıştırıcı, Danimarkalı stoperin yerine iki isme forma verebilir: Kaan Ayhan ve Emin Bayram. Genç Emin forma bulduğu maçlarda sırıtmadı ancak Buruk'un bu zorlu karşılaşmada deneyiminden dolayı Kaan Ayhan'ı tercih etmesi bekleniyor. 28 yaşındaki Kaan bu sezon Trabzonspor ile oynanan maçın son bölümünde oyuna dahil olmuştu. Yüklenen konuk ekibe karşı başarılı bir oyun sergilemişti. Kaan Ayhan bu seviyede birçok maça çıktığı için Emin Bayram'ın bir adım önünde görülüyor. İdmanlardaki frikik golleriyle de dikkat çekiyor.
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