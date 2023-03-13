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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sezon sonunda Milan ya da Juventus formasıyla yeniden İtalya'ya döneceği konuşulan 23 yaşındaki yıldıza bir dev kulüp daha talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:13
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Ayrıca Zaniolo'nun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Yıldız futbolcuya bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan İtalyan yıldız, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında golle tanışması başta İtalyan basınında olmak üzere pek çok ülke basınında kendine yer buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Galatasaraylı taraftarlar da Zaniolo'nun performasını takdir ederken, yıldız oyuncuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sezon sonunda İtalya'ya döneceği ve Milan ile Juventus'un Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

2023/2024 sezonunda İtalya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

TOTTENHAM DA DEVREDE

Calciomercato kaynaklı haberde Premier Lig ekibi Tottenham, ara transfer döneminde de istediği Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

İngiliz ekibi, sezon sonunda Zaniolo'yu kadrosuna katmak için yeni bir hamle yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Haberde Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Nicolo Zaniolo'nun beğendiği oyunculardan biri olduğu belirtildi.

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