GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir hamleye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.
Ayrıca Zaniolo'nun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Yıldız futbolcuya bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan İtalyan yıldız, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında golle tanışması başta İtalyan basınında olmak üzere pek çok ülke basınında kendine yer buldu.
Galatasaraylı taraftarlar da Zaniolo'nun performasını takdir ederken, yıldız oyuncuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sezon sonunda İtalya'ya döneceği ve Milan ile Juventus'un Zaniolo'yu transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
2023/2024 sezonunda İtalya'ya dönmesine kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM DA DEVREDE
Calciomercato kaynaklı haberde Premier Lig ekibi Tottenham, ara transfer döneminde de istediği Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmedi.
İngiliz ekibi, sezon sonunda Zaniolo'yu kadrosuna katmak için yeni bir hamle yapacak.
Haberde Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Nicolo Zaniolo'nun beğendiği oyunculardan biri olduğu belirtildi.
İşte o haber...