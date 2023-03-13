GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetin ardından puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Aslan'ın tek golünü, yeni transferi Nicolo Zaniolo kaydetti. İtalyan yıldız böylece ilk resmi maçında fileleri havalandırmış oldu.
Ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi.
Sarı-kırmızılılar ligin 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Takım, bugün Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da, Kasımpaşa galibiyetine özel prim verilmezken Konya deplasmanı için prim söz konusu...
Sarı-kırmızılı takım, 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Bu maç öncesi Aslan'ın, 19 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Ev sahibi Konyaspor ise bu karşılaşma öncesinde 28 puanla 9. sırada yer alıyor.