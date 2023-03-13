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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, ligin 26. haftasında Konyaspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı yönetim, bu maçla ilgili sürpriz bir hamle yapabilir. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:14
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetin ardından puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Aslan'ın tek golünü, yeni transferi Nicolo Zaniolo kaydetti. İtalyan yıldız böylece ilk resmi maçında fileleri havalandırmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar ligin 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Takım, bugün Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Öte yandan karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da, Kasımpaşa galibiyetine özel prim verilmezken Konya deplasmanı için prim söz konusu...

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Konyaspor maçı öncesi harekete geçti!

Sarı-kırmızılı takım, 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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