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GALATASARAY HABERLERİ | Nelsson'un cezası sonrası Okan Buruk'tan 'partner' hamlesi

Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golü ile 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılar bu mücadeleden 3 puanla ayrılırken, Victor Nelsson'u ise kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk, sarı kart cezalısı olan yıldız oyuncunun yerine ise o yıldıza şans verecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek serisini 14 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Ancak bu karşılaşmada sarı kart gören Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Böylece Nelsson-Abdülkerim Bardakcı tandemi bozuldu.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Gözler de Okan Buruk'a çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Başarılı çalıştırıcı, Danimarkalı stoperin yerine iki isme forma verebilir: Kaan Ayhan ve Emin Bayram.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Genç Emin forma bulduğu maçlarda sırıtmadı.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Ancak Buruk'un bu zorlu karşılaşmada deneyiminden dolayı Kaan Ayhan'ı tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

28 yaşındaki Kaan bu sezon Trabzonspor ile oynanan maçın son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ -Okan Buruk kararını verdi! Victor Nelsson'un yerine...

Yüklenen konuk ekibe karşı başarılı bir oyun sergilemişti.

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