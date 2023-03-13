GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor.
35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'yı kullanmıştı.
İspanyol futbolcunun da sakatlanmasının ardından, o bölgede zorunlu bir değişiklik olacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Konya deplasmanında Nicolo Zaniolo'ya şans verebileceği ifade edildi.
Galatasaray, arabam.com Konyaspor maçında savunma tandemini de değiştirecek.
Sarı-kırmızılılarda, kart cezalısı Victor Nelsson yerine Kaan Ayhan'ın stoperde görev yapması bekleniyor.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...