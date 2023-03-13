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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isim Dries Mertens... Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Belçikalı oyuncunun Konya deplasmanında forma giyip giymeyeceği netleşti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 14:45
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

TRT Spor'da yer alan habere göre İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'yı kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

İspanyol futbolcunun da sakatlanmasının ardından, o bölgede zorunlu bir değişiklik olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Teknik direktör Okan Buruk'un, Konya deplasmanında Nicolo Zaniolo'ya şans verebileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray, arabam.com Konyaspor maçında savunma tandemini de değiştirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılılarda, kart cezalısı Victor Nelsson yerine Kaan Ayhan'ın stoperde görev yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens Konyaspor maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

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