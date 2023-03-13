GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın, Kasımpaşa maçında Nef Stadyumu'nda özel bir konuğu vardı.
Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan minik Ege, hayranı olduğu Bafetimbi Gomis'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.
Gomis maçın ardından formasını hediye ettiği Ege ile fotoğraf paylaştı ve "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yazdı.
Fransız golcünün perde arkasında ise minik Ege için maddi-manevi fedakarlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı.
Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ege'nin üzerine Gomis forması örtülmüştü.
Sabah'ta yer alan habere göre bu fotoğrafı görünce çok etkilenen deneyimli oyuncu; yakınını kaybettiğini öğrendiği Ege ile kendi çocuğu gibi ilgilendi, tedavi masraflarını üstlendi, İstanbul'da kaldığı otelde konaklattı ve ailesi ile hayatına devam etmesi için ev aldı.
37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?
6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.
Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi. Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.
Galatasaray formasıyla toplamda 79 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 51 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.
Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan Gomis, çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.
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