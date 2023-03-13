GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Gomis maçın ardından formasını hediye ettiği Ege ile fotoğraf paylaştı ve "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yazdı.