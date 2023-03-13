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GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta, Nef Stadyumu'na davet ettiği depremzede minik Ege ile buluşan Bafetimbi Gomis'in, örnek bir harekete imza attığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:29
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan minik Ege, hayranı olduğu Bafetimbi Gomis'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Gomis maçın ardından formasını hediye ettiği Ege ile fotoğraf paylaştı ve "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Fransız golcünün perde arkasında ise minik Ege için maddi-manevi fedakarlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ege'nin üzerine Gomis forması örtülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Sabah'ta yer alan habere göre bu fotoğrafı görünce çok etkilenen deneyimli oyuncu; yakınını kaybettiğini öğrendiği Ege ile kendi çocuğu gibi ilgilendi, tedavi masraflarını üstlendi, İstanbul'da kaldığı otelde konaklattı ve ailesi ile hayatına devam etmesi için ev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi. Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Galatasaray formasıyla toplamda 79 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 51 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan Gomis, çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten duygulandıran hareket!

37 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro...

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