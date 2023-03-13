GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı yenerek art arda 14 maçla galibiyet rekoru kırarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, taraftarını sevince boğarken hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti.
Galibiyet serisinin başladığı dönemden bu yana ezeli rakiplerine hem sahada hem borsada fark atan Cimbom, piyasa değeri sıralanmasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
EN DEĞERLİ KULÜP OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisini başlattığı 28 Ekim 2022'deki Karagümrük maçından bu yana hisseleri de yüzde 84.98 yükseldi.