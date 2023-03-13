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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de puan farkıyla liderliğini sürdüren Galatasaray, borsa da ezeli rakiplerinin önüne geçerek zirveye yerleşti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:43
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı yenerek art arda 14 maçla galibiyet rekoru kırarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, taraftarını sevince boğarken hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Galibiyet serisinin başladığı dönemden bu yana ezeli rakiplerine hem sahada hem borsada fark atan Cimbom, piyasa değeri sıralanmasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

EN DEĞERLİ KULÜP OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisini başlattığı 28 Ekim 2022'deki Karagümrük maçından bu yana hisseleri de yüzde 84.98 yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 32.5, Trabzonspor yüzde 17.2 değer kaybetti. Beşiktaş ise yüzde 41.58 prim yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Hisse senedi performansındaki bu yükselişin etkisiyle Galatasaray'ın piyasa değeri 2 milyar 948 milyon liradan 5 milyar 454 milyon liraya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 7 milyar 987 milyon liradan 5 milyar 384 milyon liraya geriledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Beşiktaş'ın değeri 2.1 milyar liraya çıkarken, Trabzonspor'un değeri de 1.9 milyar liraya indi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Son 1 yılda Galatasaray'ın hisseleri borsada yüzde 268.6 yükselirken, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'deki artış yüzde 125'te kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Beşiktaş'ın yüzde 164 yükseldiği son 1 yılda Trabzonspor yüzde 17 düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Dursun Özbek'in başkanlığa seçildiği 12 Haziran 2022'den bu yana Galatasaray borsada yüzde 157 prim yaparken, bu dönemde Fenerbahçe'deki yükseliş yüzde 25.9'da kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Beşiktaş'ın yüzde 112 yükseldiği bu süreçte Trabzonspor ise yüzde 4.66 düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Ali Koç'un ilk kez başkanlığa seçildiği 3 Haziran 2018'den bu yana ise Galatasaray hisseleri yüzde 440 yükselirken, Fenerbahçe'deki artış yüzde 189'da kaldı.

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