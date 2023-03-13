GALATASARAY HABERLERİ - Aslan piyasa yaptı! Ezeli rakiplerine fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında kendi evinde Kasımpaşa'yı yenerek art arda 14 maçla galibiyet rekoru kırarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, taraftarını sevince boğarken hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti.

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