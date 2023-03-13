Destan yazıyor

Süper Lig'de tam anlamıyla Galatasaray fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılılar, 23 Ekim 2022 tarihinde Alanyaspor karşısında iç saha maçında 2-0 öne geçmişti. 10 kişi kaldıktan sonra Akdeniz ekibine yakalandı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Cimbom ardından inanılmaz bir form grafiği tutturdu. İçeride dışarıda rakiplerini bir bir devirerek tarihi bir seri yakaladı. Son olarak 50 bin taraftarının desteğiyle Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı da deviren Galatasaray galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve Beşiktaş'a ait rekoru tarihe gömdü. Aslan'ın hedefi kazanarak yoluna devam etmek.

CAMİA KENETLENDİ

Galatasaray'ın başarısındaki en büyük etken kulüpte herkesin işini doğru yapması. Yönetim saha dışı etkenlerle uğraşıyor, kulübe yeni gelir kapıları açıyor, teknik direktör Okan Buruk'un işine asla karışmıyor. Genç çalıştırıcı da dünya yıldızlarıyla süslü kadrosunda forma adaletini sağlayarak herkesin performansını üst seviyede tutuyor. Ayrım yapmadan her oyuncusuyla aynı şekilde ilgilenerek onların sevgisini kazanmış durumda. Sezon başında bir kesimin burun kıvırdığı Okan Buruk, yaptıklarıyla şimdiden camianın tamamının sevgilisi olmuş durumda. Artık herkesin tek beklentisi şampiyonluk.

BU DÖNEMDE 31 AVERAJ

Galatasaray Süper Lig'de 14'te 14 yaparak tarihi bir başarı yakalarken bu istatistiklere de yansıdı. Aslan bu dönemde rakip ağları 39 defa havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Son 14 maçta artı 31 averaj yaptı. Maç başına 20 şut atarken, bunların 8'i başarılı oldu. Yine maç başına 34 defa rakip ceza sahasında topla buluştu. Galatasaray bu 14 mücadelenin 7'sinde kalesini gole kapatmayı da başardı.

MAYISA KİTLENDİLER

Sarı-kırmızılı camia Okan Buruk'un etrafında kenetlenerek hedefe kilitlenmiş durumda. 3 sezondur şampiyon olamayan Galatasaray, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla yeniden büyük coşkuyu yaşamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk da "Rekorda herkesin payı var. Bu Galatasaray'ın kırdığı bir rekor. Bana nasip oldu. Bu sene bir kenetlenme var. Bu da sahaya yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak. Takımdaki herkes buna inanıyor ve çok istiyor" diye konuştu.

SIRA GELDİ FENER'E

Beşiktaş'a ait üst üste 13 maç kazanma rekorunu 14 yaparak geçen Galatasaray şimdi de gözünü Fenerbahçe'nin büyük başarısına çevirdi. Sarı-lacivertliler 1962'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 9 karşılaşmayı kazanmıştı. Aslan dün Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu rekoru egale etti. Karagümrük'ü de yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu da kıracak.