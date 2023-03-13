Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Cimbom, Nicolo Zaniolo transferiyle de Avrupa'da adından söz ettirdi.
REKOR KIRILDI
Sarı-kırmızılı takım, bu skorla birlikte Beşiktaş'ın 63 yıllık "Süper Lig'de üst üste kazanma serisini" de egale etti ve rekor kırdı.
Cimbom ligin 26. haftasının açılış maçında arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe ile puan farkını ise 2 maç fazlasıyla 12'ye yükseltecek.
Önümüzdeki yılların da planlamasını sürdüren G.Saray'ın, yıldız futbolcularına da talipler çıkmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili son iddia ise İtalyan basınından geldi ve Milan'ın 3 ismi birden istediği yazıldı. İşte o futbolcular...
Milan'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde kasasına yaklaşık 70 milyon Euro girecek. Bu gelirin 60 milyonluk kısmı ise transfere kullanılacak.
calciostyle.it sitesinde yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; kırmızı-siyahlılar Devler Ligi'ne giderse Galatasaray'dan Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi için harekete geçecek.
BENNACER'E PARTNER: TORREIRA
Haberde Bennacer'e partner arayan Milan'ın, güncel değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızı liste başına yazdığı ifade edildi.
MALDINI'DEN ZANIOLO'YA SÖZ!
İtalyan ekibinin teknik heyet sorumluluğu görevinde bulunan Paolo Maldini'nin, devre arası transfer döneminde Roma'dan G.Saray'a gelen Nicolo Zaniolo'ya, sezon sonu için "söz" verdiği kaydedildi.
Çizme temsilcisi 23 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalabilir. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro...
FORVETTE PLASE ICARDI!
Santrfor bölgesi için Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David ve Reims'teki Folarin Balogun için devreye girmek isteyen Milan'ın, oyuncuların müthiş performansı sonrası transferlerde zorlanabileceği belirtildi.
Balogun Reims'te 26 maçta 16 gol, 2 asist kaydederken; David ise Lille'de 26 maçta 19 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Milan'ın genç yıldızları kadrosuna katamaması halinde bonservisi PSG'de bulunan Mauro Icardi'yi alternatif olarak belirlediği öğrenildi.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu. 2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.
1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.
Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.
2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro...