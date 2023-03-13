Haberler Galatasaray Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla ses getiren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, dev kulübün Galatasaray'da forma giyen 3 yıldız ismi kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 15:32
Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

REKOR KIRILDI

Sarı-kırmızılı takım, bu skorla birlikte Beşiktaş'ın 63 yıllık "Süper Lig'de üst üste kazanma serisini" de egale etti ve rekor kırdı.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Cimbom ligin 26. haftasının açılış maçında arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Rakibini mağlup etmesi halinde Fenerbahçe ile puan farkını ise 2 maç fazlasıyla 12'ye yükseltecek.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Önümüzdeki yılların da planlamasını sürdüren G.Saray'ın, yıldız futbolcularına da talipler çıkmaya devam ediyor.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Konuyla ilgili son iddia ise İtalyan basınından geldi ve Milan'ın 3 ismi birden istediği yazıldı. İşte o futbolcular...

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Milan'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde kasasına yaklaşık 70 milyon Euro girecek. Bu gelirin 60 milyonluk kısmı ise transfere kullanılacak.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

calciostyle.it sitesinde yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; kırmızı-siyahlılar Devler Ligi'ne giderse Galatasaray'dan Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi için harekete geçecek.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

BENNACER'E PARTNER: TORREIRA

Haberde Bennacer'e partner arayan Milan'ın, güncel değeri 15 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızı liste başına yazdığı ifade edildi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

MALDINI'DEN ZANIOLO'YA SÖZ!

İtalyan ekibinin teknik heyet sorumluluğu görevinde bulunan Paolo Maldini'nin, devre arası transfer döneminde Roma'dan G.Saray'a gelen Nicolo Zaniolo'ya, sezon sonu için "söz" verdiği kaydedildi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Çizme temsilcisi 23 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını çalabilir. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro...

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

FORVETTE PLASE ICARDI!

Santrfor bölgesi için Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David ve Reims'teki Folarin Balogun için devreye girmek isteyen Milan'ın, oyuncuların müthiş performansı sonrası transferlerde zorlanabileceği belirtildi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Balogun Reims'te 26 maçta 16 gol, 2 asist kaydederken; David ise Lille'de 26 maçta 19 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Milan'ın genç yıldızları kadrosuna katamaması halinde bonservisi PSG'de bulunan Mauro Icardi'yi alternatif olarak belirlediği öğrenildi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu. 2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

Bomba transfer iddiası! Dünya devi Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon Euro...

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