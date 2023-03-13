Haberler Galatasaray Adekugbe teşekkür etti

Adekugbe teşekkür etti

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay geliyordu. Şehrin takımı da Süper Lig'den çekilmişti. Yardım transferi kapsamında Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi almıştı. Kanadalı oyuncu ilk maçı sonrasında kendisine destek veren taraftara teşekkür etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Adekugbe teşekkür etti
Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay geliyordu. Şehrin takımı da Süper Lig'den çekilmişti. Yardım transferi kapsamında Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi almıştı. Kanadalı oyuncu ilk maçı sonrasında kendisine destek veren taraftara teşekkür etti. Başarılı oyuncu "Çok üzücü şeyler yaşadık. Herkes o bölgeye yardımını sürdürsün" dedi. Adekugbe "İlk maçımda 3 puanı aldık. Güzel bir maç çıkardık. Şampiyonluk hedefimiz var" ifadelerini kullandı
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