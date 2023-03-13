Haberler Galatasaray 1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Liverpool'un yıldızı Firmino'dan kötü haber geldi. İngiliz devinden ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı hücum oyuncusunun yeni adresi netleşiyor. İngiliz basını, Firmino'nun geleceği hakkında sürpriz bir iddiada bulundu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızları transfer eden Galatasaray, devre arasında da yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam etti.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Sarı-kırmızılılar devre arasında Sassuolo'dan milli oyuncu Kaan Ayhan ile Roma'nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kadroya kattı.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

ZANIOLO İLK LİG MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

İtalyan yıldız sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada bir süre daha futboldan uzak kalmıştı. Hazırlık maçları ile birlikte yavaş yavaş forma girmeye başlayan Zaniolo, attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çekmişti.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Zaniolo Kasımpaşa maçı ile birlikte Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

İtalyan oyuncu, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

57. dakikada attığı şık golle Galatasaray'a Kasımpaşa karşısında üç puanı getiren isim oldu.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

ROBERTO FIRMINO İDDİASI

Yıldız transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray için Liverpool'dan bu sezon sonu ayrılacağı açıklanan Roberto Firmino ismi gündeme gelmişti.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Devre arasında bu transfer için bir girişimde bulunmayan Galatasaray'ın, sezon sonunda Brezilyalı yıldız ile masaya oturacağı iddia edilmişti.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberde; Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, MLS ekiplerinden St. Louis City SC'ye transfer olabileceği ifade edildi.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

İngiliz basınında yer alan habere göre, birçok takımın transfer listesinde yer alan Firmino'nun MLS'e gidebileceği kaydedildi. St. Louis City'nin bu transferde diğer takımlara göre daha güçlü olduğu ifade edildi.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Bu iddianın dayanağına göre; takımın sportif direktörlük görevini, Lutz Pfannenstiel'in yapması transferde ciddi bir etken.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Pfannenstiel, Firmino Hoffenheim'da forma giyerken Alman kulübünde görev yapıyordu ve onu takıma kazandıran isimlerin başında geliyordu.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 28 maçta forma giydi.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Bu maçların 16'sına 11'de başlayan Firmino, 10 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.

1'di 4 oldu! Galatasaray'a Firmino'da kötü haber

Brezilyalı oyuncu için devre arasında La Liga ekiplerinden Barcelona'nın da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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