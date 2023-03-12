‘Zorlanmadık!’

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi. Daha farklı kazanmaları gerektiğini dile getiren sarı kırmızılı hoca "Takımın ritminin oturmaması, ara sonrası ilk maç olması sebebiyle olabilir. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakibimiz bütün maç bekledi. İkinci golü atıp, maçı daha erken şekilde bitirebilirdik. Neredeyse hiç pozisyon vermedik, rahat bir maç oldu bizim için" diye konuştu. Galibiyet serilerinin 14 maça yükselmesi için de" Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve kupalar kazanmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.