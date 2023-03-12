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Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 07:33
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - TARİH YAZAR

Maça çıkan onbirde Juan Mata bir miktar göz tırmalıyordu. Hayır; adamı seviyor, saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın ilk onbirinde oynaması bana pek mümkün görünmüyor. Kötü oynayıp, oynamadığı tartışılır fakat yerine hiç beklemediğim bir isim sahaya sürüldü.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Okan hoca, 22'inci dakikada, kafamdaki "Mata niye oynuyor?" sorusunu "Mata çıkınca yerine neden Rashica girdi?" sorusuyla değiştirmiş oldu. İlk yarı golsüz berabere bitince kabak yine Yunus Akgün'e patladı.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İki tur önce, yani ilk on birde başlaması gereken Zaniolo ikinci yarıda oyuna girdiğinde stattaki heyecan ekrandan bile hissediliyordu. Sonrası malumunuz… Asist, Buruk'un gözdesi Rashica'dan, gol vuruşuysa Zaniolo'dan geldi.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bakalım bir gün, Icardi'nin arkasında (soldan sağa), Mertens, Zaniolo ve Yusuf'u birlikte oynarken görebilecek miyiz? Bazıları (en çok da Okan hoca) kızacak ama Rashica ve Kerem'i hala çok dağınık buluyorum.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ezeli rakipleri yürüyerek statlarına giderken, lodos fırtınasında meşakkatli bir yolculuğun ardından tribünleri dolduran sarı kırmızılı taraftarı ayakta alkışlıyorum. Tabii ki üst üste rekorlar kıran Okan Buruk'u da…

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dile kolay dün gece tam 63 yıllık bir rekoru tarihe gömdü Galatasaray. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslese de göğüslemese de bu sezonun Galatasaray'ı hafızalardan hiç silinmeyecek. Geçen hafta yağmur başlayınca Beşiktaşlılar efsane tezahüratlarını seslendirmişti. Dün akşam "gerçekleri tarih yazar / tarihi de Galatasaray" söylendi de ben mi duymadım?

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - AKILLICA BİR OYUN

Mertens'in oyunu şekillendirme adına G.Saray için ne kadar önemli olduğunu net gördük. Mata, Mertens'in görevini yapamadı, çıktı. Yerine görevi üstlenen Yunus başarısız oldu.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

G.Saray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta Icardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray, Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Mertens olmayınca Oliveira, Torreira ve Kerem gereksiz yere topla fazla oynayıp oyun kuruculuğuna soyundular. Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı. Adekugbe'nin Türk olarak oynaması büyük avantaj. Maç içerisinde yorulmuyor, sürekli atağa kalkıyor, ayağındaki topları etkili kullanıyor ve ikili mücadeleleri kaybetmiyor.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Muslera'nın sürpriz dönüşü arkadaşlarının da öz güvenli oynamalarını sağladı. Kasımpaşa, golü yiyinceye kadar oyunu kilitlemek için kalabalık savunma yaptı. Zaniolo sonrasında Icardi, Kerem ve Gomis dikkatli olsalar skor yüksek olurdu. Rashica'nın forvet arkasına geçmesi etkiyi artırdı. Zaniolo'nun golünde de verdiği pas hem akıllıydı hem de topun şiddeti mükemmeldi.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - 'MUHAMMED' ZANIOLO!

Lider Galatasaray için Kasımpaşa maçı kağıt üzerinde çok kolay görünüyordu. Ama ilk yarıda çok zorlandı Galatasaray. Rakip kaleye ilk isabetli şutunu 33'te Lucas Torreira ile çekti.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Mertens demek adeta Galatasaray demek... Bunu dünkü maçta gördük. Mertens, hem takımı oynatan, hem skor üreten bir yıldız. Okan Buruk'un Mertens'in yokluğunda Zaniolo ile maça başlamamasına ve Mata'yı ilk 11'de sahaya sürmesine şaşırdım.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Nitekim Zaniolo'nun, oyunda kaldığı sürede çok etkisiz kalan Yunus'un yerine 46'da girmesi Galatasaray'da sıkıntılı giden maçı, bir anda kolaya çevirdi. Zaniolo, harika bir gol atarak takım üzerindeki stres yükünü bitirdi.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Tribünler bir anda coştu ve Galatasaray, lige verilen ara öncesindeki tahrip gücü yüksek futbolunu sergilemeye başladı. Galatasaray, 14'te 14 yaparak lig tarihimizin üst üste kazanma rekorunu kırdı. Kasımpaşa'nın yapmaya çalıştığını bundan sonra her rakibi Galatasaray'a yapmaya çalışacak. Yani rakipler kolay kolay pes etmeyecek ve Galatasaray'a zorluk çıkaracak. Rakipler hem lideri yenmek, hem de Galatasaray'ın serisini bitirmek isteyecek.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Zaniolo'nun attığı goldeki soğukkanlılığı ve topa vuruş anında vücudunun aldığı şekil, 'işte ben büyük bir yıldızım' der gibiydi adeta. Golün anonsu, golden daha güzel ve anlamlıydı bana göre.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Stat hoparlörlerinden bu gol, 'MUHAMMED ZANIOLO' diye anons edildi. Muhammed Emin Özkan, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden bir kardeşimizdi. Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan biriydi. Mekanı cennet olsun! Bu gol, Muhammed'e armağan edildi. Tabii hepimizin gözleri doldu...

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray, Zaniolo ile öne geçtikten sonra rakip kalede büyük baskı kurdu. Selçuk İnan'ın takımı iyi savunma yaptı, Günay etkili kurtarışları ile farkı önledi. Dün bir kez daha anladık ki Mertens, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın kilit oyuncusu. O yokken Galatasaray, sahada bocalıyor, rakip sahada verimsiz kalıyor.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray'da deprem nedeniyle lige verilen ara öncesinde çok potansiyelli oynayan bazı oyuncuların performanslarında düşüş gözlemledik. Mesela Kerem Aktürkoğlu... Oyunda kaldığı 70 dakika içinde final paslarında etkisiz kaldı. Boey de muazzam temposundan uzaktı dün. Kaldığı yerden devam eden oyuncuların başında Icardi geldi. Belki çok gol kaçırdı ama her pozisyonun içinde vardı. Yüreği ile oynadı. Kasımpaşa savunmasını çok zorladı.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Galatasaray, oynadıkça ritmini yakalayan bir takım. Galatasaray; dün de çok pozisyona girdi. Ama ilk 30 dakikada pozisyon üretmekte çok zorlandı sarı-kırmızılılar. Okan Buruk'un ilk yarıda hakemin hatalı bir taç kararına tepki göstermesine gerek yoktu. Sonuçta hakem hatadan döndü.

Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Okan Buruk, bu sezon çok başarılı ve tarih yazıyor; kenarda rahat olması lazım. Strese girerse, sahadaki oyuncuları bundan etkilenir. Nitekim Zaniolo'nun golünden sonra Okan hoca da rahatladı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçerken, belki de bundan sonraki futbol tarihimizde kırılamayacak bir rekorun da sahibi oldu...

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