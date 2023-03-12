Haberler Galatasaray Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek liderliğini puan farkıyla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Necati Ateş, mücadeleyi değerlendirirken takımın yeni transferini dikkat çekici sözlerle yorumladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:51
Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetini, Necati Ateş değerlendirdi.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş, Nicolo Zaniolo'nun performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu, sarı-kırmızılıların bir diğer transferini ise yetersiz bulduğunu belirtti. İşte Ateş'in o sözleri...

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Ne stadyuma giden taraftarlar ne de Okan Buruk böyle bir oyun beklemiyordur. Ancak bunlar şampiyonluk maçlarıdır. Bazen iyi oynamadığın maçlarda Zaniolo gibi süperstarlar çıkar ve farkı 9'a yükseltir.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Herkes ile ilgili konuşabilirsiniz ancak konuşulabilecek en büyük isim Mertens. Onun varlığının ne kadar önemli olduğunu gördük.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Mertens'in yokluğu ofansif olarak üretkenliğini çok düşürdü Galatasaray'ın. İlk yarıya baktığımızda o kadar kötü bir oyun vardı ki... Galatasaray'ın iç sahada bu kadar kısır oynamasını kimse beklemiyordu.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Kasımpaşa'nın da çok kötü bir oyunu vardı. İlk yarıda neredeyse her istatistiği 0'dı Kasımpaşa'nın.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Tabii Galatasaray da takım savunmasını çok iyi yaptı. Ancak hücum anlamında, kaybettiği maçlarda bile bu kadar kötü oynamıyordu Galatasaray.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Zaniolo'nun kalitesi maçı kazandırdı. Süperstarın, kaliten varsa işte böyle çıkıyor ve sana maçı kazandırıyor. Puan farkı 9 oldu ve kötü oynadığı maçta Galatasaray galip geldi.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Yunus verilen şansı değerlendiremedi, Kerem çok kötü oynadı, Adekugbe'nin henüz ilk maçı ama çok yeterli gibi görünmüyor. Türk statüsünde olmasa orada farklı bir oyuncu oynar diye düşünüyorum.

Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Galatasaray, kazanmayı biliyor. Taraftar Zaniolo'yu bekliyordu tabii. Kalite başka bir şey, kimse parası çok diye üzülmesin. 15'e alırsın, bir bakmışsın 40'a satmışsın.

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