Necati Ateş'ten Galatasaray'ın yeni transferi için flaş yorum! "Yeterli görünmüyor"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetini, Necati Ateş değerlendirdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetini, Necati Ateş değerlendirdi.
Eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş, Nicolo Zaniolo'nun performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu, sarı-kırmızılıların bir diğer transferini ise yetersiz bulduğunu belirtti. İşte Ateş'in o sözleri...
Ne stadyuma giden taraftarlar ne de Okan Buruk böyle bir oyun beklemiyordur. Ancak bunlar şampiyonluk maçlarıdır. Bazen iyi oynamadığın maçlarda Zaniolo gibi süperstarlar çıkar ve farkı 9'a yükseltir.
Herkes ile ilgili konuşabilirsiniz ancak konuşulabilecek en büyük isim Mertens. Onun varlığının ne kadar önemli olduğunu gördük.
Mertens'in yokluğu ofansif olarak üretkenliğini çok düşürdü Galatasaray'ın. İlk yarıya baktığımızda o kadar kötü bir oyun vardı ki... Galatasaray'ın iç sahada bu kadar kısır oynamasını kimse beklemiyordu.
Kasımpaşa'nın da çok kötü bir oyunu vardı. İlk yarıda neredeyse her istatistiği 0'dı Kasımpaşa'nın.
Tabii Galatasaray da takım savunmasını çok iyi yaptı. Ancak hücum anlamında, kaybettiği maçlarda bile bu kadar kötü oynamıyordu Galatasaray.
Zaniolo'nun kalitesi maçı kazandırdı. Süperstarın, kaliten varsa işte böyle çıkıyor ve sana maçı kazandırıyor. Puan farkı 9 oldu ve kötü oynadığı maçta Galatasaray galip geldi.
Yunus verilen şansı değerlendiremedi, Kerem çok kötü oynadı, Adekugbe'nin henüz ilk maçı ama çok yeterli gibi görünmüyor. Türk statüsünde olmasa orada farklı bir oyuncu oynar diye düşünüyorum.
Galatasaray, kazanmayı biliyor. Taraftar Zaniolo'yu bekliyordu tabii. Kalite başka bir şey, kimse parası çok diye üzülmesin. 15'e alırsın, bir bakmışsın 40'a satmışsın.