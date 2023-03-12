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Hedef 12 puan

Aslan, F.Bahçe’nin BAY geçtiği hafta kazandı. Konya maçını da rakibinden erken oynayacak. Baskı kurabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Hedef 12 puan

Cimbom, dün Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 9'a çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarının bir hedefi daha var. Aslan gelecek hafta Konyaspor ile haftanın ilk maçını oynayacak. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe ile farkı 12'ye kadar yükseltecek. Alanyaspor deplasmanı öncesinde baskıyı sarı-lacivertlilerin üzerine yükleyecek. Galatasaray kazanmayı sürdürerek Süper Lig'in boyunu kısaltmayı hedefliyor.

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