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Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bir süredir Liverpool forması giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino ile ilgilendiği iddia ediliyordu. İngiliz basını, tecrübeli ismin yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:35
Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızları transfer eden Galatasaray, devre arasında da yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam etti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Sarı-kırmızılılar devre arasında Sassuolo'dan milli oyuncu Kaan Ayhan ile Roma'nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

ZANIOLO İLK LİG MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

İtalyan yıldız sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada bir süre daha futboldan uzak kalmıştı. Hazırlık maçları ile birlikte yavaş yavaş forma girmeye başlayan Zaniolo, attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çekmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Zaniolo dün oynanan Kasımpaşa maçı ile birlikte Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

İtalyan oyuncu, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

57. dakikada attığı şık golle Galatasaray'a Kasımpaşa karşısında üç puanı getiren isim oldu.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

ROBERTO FIRMINO İDDİASI

Yıldız transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray için Liverpool'dan bu sezon sonu ayrılacağı açıklanan Roberto Firmino ismi gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Devre arasında bu transfer için bir girişimde bulunmayan Galatasaray'ın, sezon sonunda Brezilyalı yıldız ile masaya oturacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

İngiliz basını da Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, MLS ekiplerinden St. Louis City SC'ye transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Mirror'da yer alan habere göre, birçok takımın transfer listesinde yer alan Firmino'nun MLS'e gidebileceği kaydedildi. St. Louis City'nin bu transferde diğer takımlara göre daha güçlü olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Bu iddianın dayanağına göre; takımın sportif direktörlük görevini, Lutz Pfannenstiel'in yapması transferde ciddi bir etken.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Pfannenstiel, Firmino Hoffenheim'da forma giyerken Alman kulübünde görev yapıyordu ve onu takıma kazandıran isimlerin başında geliyordu.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 28 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Bu maçların 16'sına 11'de başlayan Firmino, 10 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Brezilyalı oyuncu için devre arasında La Liga ekiplerinden Barcelona'nın da girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gözüküyor.

Galatasaray'ın gözdesi Firmino'nun yeni adresini duyurdular! Büyük sürpriz

Firmino, 2015 yılında 41 milyon euro bedelle Hoffenheim'dan Liverpool'a transfer olmuştu.

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