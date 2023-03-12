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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Mücadelede sarı-kırmızılı takımın golünü atan Nicolo Zaniolo'nun bu performansı ülkesi İtalya'da da gündem oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 10:46
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

İtalya'nın Roma takımından 15 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelenin 46. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Karşılaşmanın 57. dakikasında fileleri havalandıran Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Yıldız oyuncunun golünün ardından stat hoparlöründen deprem sonrası hayatını kaybeden minik Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Zaniolo'nun ilk resmi maçında golünü atması İtalyan basınında da yankı buldu. İşte atılan manşetlerden bazıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

CORRIERE DELLO SPORT

"Zaniolo'nun Türkiye'deki ilk sevinci. Oyuna girdi ve galibiyet golünü attı"

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

CALCIO MERCATO

"Zaniolo tanıtımını bir golle yaptı. Roma'nın eski futbolcusu için süper başlangıç. Ve şimdi Mancini..."

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

SKY SPORT ITALIA

"Zaniolo'nun Galatasaray'la rüya başlangıcı: Türk kulübü ile ilk resmi golü"

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Zaniolo Türkiye'de hemen belirleyici oldu. Oyuna girdi, golünü attı ve Galatasaray kazandı"

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