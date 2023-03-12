GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun Kasımpaşa'ya attığı gol İtalyan basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.
Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.
İtalya'nın Roma takımından 15 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelenin 46. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.
Karşılaşmanın 57. dakikasında fileleri havalandıran Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirdi.
Yıldız oyuncunun golünün ardından stat hoparlöründen deprem sonrası hayatını kaybeden minik Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.
Zaniolo'nun ilk resmi maçında golünü atması İtalyan basınında da yankı buldu. İşte atılan manşetlerden bazıları...
CORRIERE DELLO SPORT
"Zaniolo'nun Türkiye'deki ilk sevinci. Oyuna girdi ve galibiyet golünü attı"
CALCIO MERCATO
"Zaniolo tanıtımını bir golle yaptı. Roma'nın eski futbolcusu için süper başlangıç. Ve şimdi Mancini..."
SKY SPORT ITALIA
"Zaniolo'nun Galatasaray'la rüya başlangıcı: Türk kulübü ile ilk resmi golü"
LA GAZZETTA DELLO SPORT
"Zaniolo Türkiye'de hemen belirleyici oldu. Oyuna girdi, golünü attı ve Galatasaray kazandı"