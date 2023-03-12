Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de bu mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılı o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 08:39
Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - KALİTELİ FİNAL!

Galatasaray, ekim ayı ortasında Kayseri deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayıp kaybettiğinde gerisinde bıraktığı takvimde 30 günde sadece bir maça çıkmıştı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Ne kadar idman yaparsan yap, maç temposu ve havası başkadır.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Dün de özellikle ilk yarıda eksik ve dizilişten bağımsız pas tutmuş bir Okan Buruk takımı izledik.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Mertens'in yokluğunda Mata bir opsiyon ama İspanyol erken pes edince Okan Buruk, Rashica'yı oyuna alıp üç kanat oyuncusunun Icardi'nin arkasına dizildiği bir oyunu tercih etti.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Kanatların işlemediği, Adekugbe'nin hücuma desteğinin olmadığı ve pas kayıplarının bol olduğu ilk 45'te Oliveira da rakip kaleye her zamankinden uzak kalınca sarı-kırmızılı takımın şubat öncesinde oyununu taraftar arar oldu elbette.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Selçuk İnan'ın iyi kapanan, alan parselleyen kadrosu rakibin bitiremediği hücumlarda etkili olamazken, sağ içte sıkışıp kalan Yunus'un yerine oyuna giren Zaniolo tabelayı değiştirmeye aday adamdı. Öyle de oldu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Galatasaray tempoyu yükseltti, oyunu bir 20 metre daha öne taşıdı ve İtalyan yıldızın klas son vuruşuyla tabelayı değiştirdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Buruk'un öndeki dörtlüsü geriye dönmekten imtina edince erken gelen değişikliklerle kolay geçilen orta sahalarını yamamaya çalıştılar ama Barış Alper Yılmaz'ın oyun zekasından yoksun bencilliği önce iki net pozisyonu yedi bir de son saniye frikiği doğurdu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Mertens'in oyun aklını arayan G.Saray, yara almadan pası üzerinden attı.

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