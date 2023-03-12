Alkışlar 12. Adam'a

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk yolunda takımlarına dün de tamdestek verdi. Sarı kırmızılılar, stadı büyük oranda doldurup 12. Adam'lık görevlerini yaptılar. 90 dakika boyunca marşlarla, tezahüratlarla Aslan'ı coşturdular. Öte yandan Sarı- kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı. Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu. Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.