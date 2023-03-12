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Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçında uzatma tepkisi: 3 dakika neye ilave edildi?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkarttı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşma sonrası hakeme tepki gösterdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Kasımpaşa maçında uzatma tepkisi: 3 dakika neye ilave edildi?

Galatasaray yine kazandı. Rekorlar kırmaya devam ediyor ve şampiyonluk yarışında her geçen hafta avantaj sağlayıp rakibi Fenerbahçe'yi psikolojik olarak dibe itiyor. İlk yarıya bakıyoruz, Seyrantepe'de alıştığımız o istekli, coşkulu Galatasaray yok. Önde basmıyorlar, pas trafiği çok yavaş, şut atmıyorlar, neredeyse sol kanadı hiç kullanmıyorlar. Kasımpaşa'nın ise ne yaptığı belli değil. Onlar da Galatasaray'ı kendilerine uydurdular ve ilk yarı sönük geçti. Galatasaray ilk şutu 30'lu dakikalarda Torreira ile attı. Aslında İcardi'nin 1-2 pozisyonu var ki zor açıda olmasına rağmen iyi vurdu. İkinci yarı Zaniolo değişikliği geldi. Zaniolo hem gol özelliği hem dripling hem de pas özelliği olan bir futbolcu. Zaten maçın da tek golünün sahibi. Topu kaptı, Raschica'ya attı, Rashica da onun koşu yoluna bırakıp gol atmasını sağladı. Bu çocuk için 'Büyük yetenek ama depresif karakterli' diyorlar. Depresif karakterli mi bilmiyorum ama tutturursa Galatasaray 11'inin en yetenekli futbolcularından biri olup birçok maçın da başrol oyuncusu olabilir. Okan hoca, sol bekte deprem mağduru Adekugbe'yi denedi. Hemen alışması kolay değil. Özellikle de ofansif olarak fazla etkili olamadı. Sonuçta Galatasaray, eski Galatasaray gibi oynamasa da rakibine tek pozisyon vermeden kazandı. Kasımpaşa ise birçok transfer yapmış olmasına rağmen organize bir takım değil. Son paslar berbat. Gelelim hakem Atilla Karaoğlan'a… Oyun genelinde iyi maç yönetti. İlk yarıda ceza alanında Kasımpaşalı oyuncuya yapılan bir hareket var. Belki bir temas var ama kendini abart-ı lı şekilde yere bırakıyor. İkinci yarıda da 9 dak-i ka uzatma verip 12 dakika oynattı. Bu aradaki 3 dakika niye ilave edildi, pek anlaşılır gibi değil.

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