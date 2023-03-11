Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom gelecek sezon için şimdiden 2 yıldız için kolları sıvadı. İşte gündemdeki o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Cimbom yaz transfer döneminde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Sarıkırmızılı takımın öncelikli hedefi İlkay Gündoğan.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki maestronun Barcelona'ya gitmesi bekleniyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Ancak İspanyol kulübüne transfer yasağı gelecek olması nedeniyle İlkay rotayı Galatasaray'a çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Artık bu transferin gerçekleşme ihtimali çok arttı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Diğer yandan Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, her ihtimale karşı 'B Planı' da hazırladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Arjantinli yıldız için PSG ile anlaşma sağlanamazsa, Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele transfer edilecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

26 yaşındaki Fransız santrfor ara transferde de gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Futbolcunun transfer durumu merakla beklenmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Galatasaray Süper Lig'de lider konumda yer alırken gelecek sezon için de şimdiden planlamalara başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Bu anlamda şimdilerde Manchester City formasını terleten İlkay Gündoğan'ın mutlaka transfer edilmesi hedeflenmekte.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Son gelen bilgilere göre futbolcu için sarı kırmızılı yönetim şimdiden kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

İlkay Gündoğan'ın transfer durumu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından şimdiden merakla takip edilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Yıldız merkez orta saha kariyerinde Schalke, Nürnberg, Borussia Dortmund formalarını terletti. Son olarak ise İngiliz devi Manchester City'de oynuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

İlkay Gündoğan Bundesliga, Premier Lig ve İngiliz FA Cup şampiyonlukları gibi önemli başarılar elde etti.

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