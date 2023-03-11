TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da bombalar patlayacak! İşte listedeki 2 yıldız...

Cimbom yaz transfer döneminde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Sarıkırmızılı takımın öncelikli hedefi İlkay Gündoğan.
Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki maestronun Barcelona'ya gitmesi bekleniyordu.
Cimbom yaz transfer döneminde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Sarıkırmızılı takımın öncelikli hedefi İlkay Gündoğan.
Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki maestronun Barcelona'ya gitmesi bekleniyordu.
Ancak İspanyol kulübüne transfer yasağı gelecek olması nedeniyle İlkay rotayı Galatasaray'a çevirdi.
Artık bu transferin gerçekleşme ihtimali çok arttı.
Diğer yandan Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, her ihtimale karşı 'B Planı' da hazırladı.
Arjantinli yıldız için PSG ile anlaşma sağlanamazsa, Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele transfer edilecek.
26 yaşındaki Fransız santrfor ara transferde de gündeme gelmişti.
Futbolcunun transfer durumu merakla beklenmeye başlandı.
Galatasaray Süper Lig'de lider konumda yer alırken gelecek sezon için de şimdiden planlamalara başladı.
Bu anlamda şimdilerde Manchester City formasını terleten İlkay Gündoğan'ın mutlaka transfer edilmesi hedeflenmekte.
Son gelen bilgilere göre futbolcu için sarı kırmızılı yönetim şimdiden kolları sıvadı.
İlkay Gündoğan'ın transfer durumu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından şimdiden merakla takip edilmeye başlandı.
Yıldız merkez orta saha kariyerinde Schalke, Nürnberg, Borussia Dortmund formalarını terletti. Son olarak ise İngiliz devi Manchester City'de oynuyor.
İlkay Gündoğan Bundesliga, Premier Lig ve İngiliz FA Cup şampiyonlukları gibi önemli başarılar elde etti.