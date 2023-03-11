Haberler Galatasaray Tarihi gece 18 milyon TL!

Tarihi gece 18 milyon TL!

Depremzedelere yardım için Nef Stadyumu'nda toplanan birçok eşya için Galatasaray Lisesi'nde müzayede düzenlendi. 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı. Bakan Kasapoğlu'nun hediye ettiği Lionel Messi'nin formasını 800 bin TL'ye ikinci başkan Metin Öztürk aldı. Okan Buruk'un 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği G.Saray forması 2.3 milyon TL ile müzayedenin en yüksek satışı oldu. Formayı Erden Timur alırken; bugün oynanacak olan Kasımpaşa maçında giyilecek ve üzerinde 'Birlikte 1905' yazılı futbolcuların imzasının olduğu formayı Dursun Özbek 1 milyon TL'ye aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Tarihi gece 18 milyon TL!
Depremzedelere yardım için Nef Stadyumu'nda toplanan birçok eşya için Galatasaray Lisesi'nde müzayede düzenlendi. 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı. Bakan Kasapoğlu'nun hediye ettiği Lionel Messi'nin formasını 800 bin TL'ye ikinci başkan Metin Öztürk aldı. Okan Buruk'un 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği G.Saray forması 2.3 milyon TL ile müzayedenin en yüksek satışı oldu. Formayı Erden Timur alırken; bugün oynanacak olan Kasımpaşa maçında giyilecek ve üzerinde 'Birlikte 1905' yazılı futbolcuların imzasının olduğu formayı Dursun Özbek 1 milyon TL'ye aldı.
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