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Süper Lig rekoru! Galatasaray tarihe geçti

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Zaniolo kaydederken, bu galibiyet sonrası Aslan, Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:23
Süper Lig rekoru! Galatasaray tarihe geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golü 57. dakikada yeni transferi Zaniolo'dan geldi.

Bu galibiyet sonrası Galatasaray, arka arkaya 14 galibiyet alan ilk takım olarak Süper Lig tarihine geçti.

SÜPER LİG'DE REKOR GELDİ

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

13. GALİBİYET HÜKMEN

Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.

Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.

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