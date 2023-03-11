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Pena ısrarı

Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi sebebiyle Aslan gelecek yılları düşünerek bir kaleci transferi yapmayı planlıyor. Hedefteki isim ise geçtiğimiz sezon kısa bir kiralık dönemi yaşamasına rağmen olumlu izler bırakan İnaki Pena. Barcelona ile kontrat yenilemeyen 24 yaşındaki eldiven Galatasaray'dan resmi teklifi bekliyor. İnaki Pena hem Galatasaray'ı hem de İstanbul'u çok sevmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Pena ısrarı
Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi sebebiyle Aslan gelecek yılları düşünerek bir kaleci transferi yapmayı planlıyor. Hedefteki isim ise geçtiğimiz sezon kısa bir kiralık dönemi yaşamasına rağmen olumlu izler bırakan İnaki Pena. Barcelona ile kontrat yenilemeyen 24 yaşındaki eldiven Galatasaray'dan resmi teklifi bekliyor. İnaki Pena hem Galatasaray'ı hem de İstanbul'u çok sevmişti.
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