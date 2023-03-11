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Nerede kalmıştık

Bugün Kasımpaşa ile 19.00’da Nef Stadı’nda karşılaşacak 50 bin taraftarı ile art arda ligde 14. galibiyetini arayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Nerede kalmıştık

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın özlemi sona eriyor. Evinde Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra büyük deprem felaketi yaşanmıştı. Liglere verilen aradan sonra Aslan'ın rakibi Gaziantep'ti. Ancak Güneydoğu temsilcisi deprem sebebiyle ligden çekildiği için sarı-kırmızılılar geçen haftayı da BAY geçmişti. TFF'nin bu maçtan Galatasaray'a 3 puan vermesiyle birlikte galibiyet serisi 13 karşılaşmaya çıktı. Cimbom tam 34 gün sonra Kasımpaşa ile Süper Lig'e resmen dönüş yapacak. 19.00'daki randevu Nef Stadı'nda oynanacak.

HEDEF FARKI 9'A ÇEKMEK

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe bu haftayı BAY geçiyor. Sarı-kırmızılılar sahalarında Kasımpaşa'yı mağlup ederek puan farkını 9'a çekmeyi planlıyor. Böylece rakibi üzerinde psikolojik bir baskı kuracak. Teknik direktör Okan Buruk da öğrencileriyle yaptığı toplantıda rehavet uyarısı yaptı. Genç çalıştırıcı "1 ay sonra resmi maça çıkacağız. Mental olarak bu kolay değil. Bıraktığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Herkes tamamen Kasımpaşa maçını düşünsün. Kazanarak ligin boyunu 1 maç daha kısaltmalıyız" diye konuştu.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Kerem, Yunus, Mara , Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Tirpan, Malsa, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita

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