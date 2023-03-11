Muslera'dan müjdeli haber

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ciddi şekilde sakatlanan Fernando Muslera iyileşti. Uruguaylı eldiven takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Okan Buruk da sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Takımla birlikte 3 antrenman yapan usta eldiven hakkındaki kararı Buruk verecek. Ya Okan Kocuk'u oynatacak ya da risk alıp kaleyi yine Muslera'ya teslim edecek.
Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ciddi şekilde sakatlanan Fernando Muslera iyileşti. Uruguaylı eldiven takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Okan Buruk da sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Takımla birlikte 3 antrenman yapan usta eldiven hakkındaki kararı Buruk verecek. Ya Okan Kocuk'u oynatacak ya da risk alıp kaleyi yine Muslera'ya teslim edecek.