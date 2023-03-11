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Marsilya'dan Boey'e kanca

Newcastle’dan sonra Fransız devi de genç sağ beke kanca attı. Resmi teklif gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Marsilya'dan Boey'e kanca
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'e yeni bir talip daha çıktı. 22 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'den iyi teklifler var. Özellikle Newcastle United onu bir süredir yakından takip ediyor. Son olarak Fransa'dan Marsilya'nın da Boey'i radarına aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp 2025'te kontratı bitecek genç futbolcu için en az 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istiyor. Ancak Galatasaray'ın ana hedefi Sacha Boey'in kontratını 2027'ye kadar uzatmak ve en azından 2 yıl daha takımda tutmak.
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