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Gözler Icardi'de

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki en büyük silahı her zamanki gibi Mauro İcardi olacak. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 12 mücadelede 9 defa fileleri havalandırdı. 6 da asisti bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk kenar oyuncularından İcardi'yi beslemelerini istedi. Tangocu özellikle Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi anlaşıyor. Ona asist yapmayı seviyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Gözler Icardi'de
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki en büyük silahı her zamanki gibi Mauro İcardi olacak. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 12 mücadelede 9 defa fileleri havalandırdı. 6 da asisti bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk kenar oyuncularından İcardi'yi beslemelerini istedi. Tangocu özellikle Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi anlaşıyor. Ona asist yapmayı seviyor.
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