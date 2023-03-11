Gözler Icardi'de

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki en büyük silahı her zamanki gibi Mauro İcardi olacak. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 12 mücadelede 9 defa fileleri havalandırdı. 6 da asisti bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk kenar oyuncularından İcardi'yi beslemelerini istedi. Tangocu özellikle Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi anlaşıyor. Ona asist yapmayı seviyor.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki en büyük silahı her zamanki gibi Mauro İcardi olacak. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 12 mücadelede 9 defa fileleri havalandırdı. 6 da asisti bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk kenar oyuncularından İcardi'yi beslemelerini istedi. Tangocu özellikle Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi anlaşıyor. Ona asist yapmayı seviyor.