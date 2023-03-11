Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sakatlık açıklaması! "Doktorlarımız iyi iş çıkardı"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Galibiyet sonrası konuşan Fernando Muslera sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın sözleri;

Muslera: "11 yıldır buradayım, gerçekten çok mutlu anlar yaşıyoruz şu anda. "Sakatlığım şanssızlıktı. Arada doktorlarımız iyi iş çıkardı, ben de bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14'te 14 güzel bir şey ama Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Kazandık ve rekoru kırdık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.