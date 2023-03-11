Galatasaray - Kasımpaşa maçında Zaniolo hesabı açtı! Oyuna girdi ve...

Galatasaray'ın ara döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı. Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında fileleri havalandıran İtalyan yıldız, ilk resmi maçı olan Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.



Kasımpaşa karşısında maça kulübede başlayan Zaniolo, 46. dakikada Yunus Akgün yerine oyuna dahil oldu ve 57. dakikada golünü attı.



Nicolo Zaniolo'nun, Süper Lig kariyerindeki ilk maçında çektiği ilk şut gol oldu. Yıldız futbolcunun golünün ardından depremde hayatını kaybeden Muhammed Özkan'ın ismi anons edildi.