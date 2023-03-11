Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası Nicolo Zaniolo: Babama söz vermiştim...

Galatasaray'a Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren isim olan Nicolo Zaniolo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, attığı golü babasına hediye ettiğini söyledi.



İşte o sözler...



Zaniolo: Türkiye'ye belki de tarihinin en kötü dönemlerinden birinde geldim. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Evsiz kalan insanlar oldu. Acılarımız hala çok yeni.

Giydiğim forma numarası, attığım gol Muhammed Emin için. Muhammed Emin, ailesi, burada kalanlar, depremde etkilenenler ve herkes için.

Babama söz vermiştim, yarın da doğum günü. Bu golün ona bir hediye olmasını istedim. Hayata devam etmek zorundayız.

Kasımpaşa'ya iltifat etmek istiyorum, onlar çok iyi bir takım. Biz de iyi bir maç çıkardık. Bu benim ilk maçım, kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım.