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Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Neden 11 değil?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 18:38
Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk'tan Zaniolo sözleri! Neden 11 değil?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Deprem sonrası ilk maçımız. Taraftarımızla birlikteyiz. Biz onları özledik, onlar bizi özledi. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an 6 puan öndeyiz, daha yukarılara çekmek istiyoruz. Uzun vadede hedefimiz şampiyonluk ancak maç maç bakıyoruz.

En yakın rakibimizle aramızda 6 puan var, bunu arttırmak istiyoruz. Maç maç gitmek istiyoruz, sezon sonu mutlu olmak istiyoruz.

Takımda üç tane sol bek var; herkes oynamak istiyor. Hazır olan Adekugbe'yi oynatacağız. Muslera sakatlıktan sonra çok çalıştı. Bugün oynamak istedi.

Zaniolo şu an 90 dakikayı bitirecek durumda değil. 12 Ocak'tan sonra ilk defa 45 dakika oynadı hazırlık maçında. Bu maçın ilerleyen dakikalarında onu da kullanmayı düşünüyoruz.

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