GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - GS maçı izle

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 25. haftasında NEF Stadyumu'nda yapılacak olan Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasına sayılı saatler kaldı. Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak olan mücadelenin saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Okan Buruk'un yönetimindeki sarı kırmızılılar, Gaizantep FK karşısında hükmen galip gelmesinin ardından Beşiktaş'ın 62 yıllık galibiyet serisi rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY YENİ REKORA KOŞUYOR

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

KASIMPAŞA 13. SIRADA

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

ZANIOLO'NUN İLK MAÇI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.

MUSLERA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek. Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı. Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.

SARI KIRMIZILILAR İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, yarınki mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.