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Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Galibiyet serisini 14 maça çıkartmak isteyen sarı kırmızılılar rekoru kırmak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ise deplasmanda puan çıkartmak istiyor. Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 20:00
Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş'ın 62 yıllık rekorunu kıracak olan sarı kırmızılılar, ligde zirvedeki yerini de sağlamlaştırmak için sahaya çıkıyor.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ


Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita


GALATASARAY YENİ REKORA KOŞUYOR

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

KASIMPAŞA 13. SIRADA

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

ZANIOLO'NUN İLK MAÇI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak. Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.

MUSLERA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek. Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalışan Uruguaylı kaleci karşılaşmaya 11'de başlıyor.

SARI KIRMIZILILAR İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, yarınki mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

4 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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