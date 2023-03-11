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GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı canlı!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabakada galip gelmesi halinde Beşiktaş'ın 62 yıllık rekorunu kıracak olan sarı kırmızılılar, ligde zirvedeki yerini de sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Mertens ve Midtsjö'nün sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:57
GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı canlı!

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 25. haftasında NEF Stadyumu'nda yapılacak olan Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasına sayılı saatler kaldı. Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak olan mücadelenin saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Okan Buruk'un yönetimindeki sarı kırmızılılar, Gaizantep FK karşısında hükmen galip gelmesinin ardından Beşiktaş'ın 62 yıllık galibiyet serisi rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY YENİ REKORA KOŞUYOR
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

KASIMPAŞA 13. SIRADA
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

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