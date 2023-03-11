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GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Galatasaray, bu akşamki Kasımpaşa maçına, gelirleri depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılacak olan 'Birlikte 1905' formasıyla çıkılacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:25
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Sarı kırmızılılar 'Birlikte 1905' özel tasarımla çıkardığı formayı maçta giyecek. Formaların satışından elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için bağışlanacak.

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