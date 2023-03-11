GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçına özel forma ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Sarı kırmızılılar 'Birlikte 1905' özel tasarımla çıkardığı formayı maçta giyecek. Formaların satışından elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için bağışlanacak.

Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak "Birlikte 1905" formasıyla çıkacak.



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