GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında sadece 1 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında sadece 1 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların performansını merakla beklediği deneyimli futbolcunun bu akşam Kasımpaşa karşısında daha çok süre alması beklentisi hakim.
Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Sassuolo kulübünden 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
28 yaşındaki savunma oyuncusunu İtalyan ekibinin formasını giydiği üç yıl boyunca yakından takip eden Sassuolo News'in yayın yönetmeni Antonio Parrotto, Kaan Ayhan ile ilgili Milliyet'in sorularını yanıtladı.
- Kaan Ayhan 3 yıl boyunca Sassuolo'da düzenli ilk 11 oyuncusu olamadı. Bunun sebebi neydi?
Belirli bir nedeni yok. Kaan Ayhan, inişler ve çıkışlar arasında, çağrıldığı zaman katkı veren bir oyuncuydu. Muhtemelen rolündeki rekabet ona hiç yardımcı olmadığı için fazla süreklilik bulamadı.
İlk tercih edilen oyuncu olarak görülmedi ama her zaman rotasyonun önemli bir parçası oldu, hatta üç yılda 50'den fazla maça çıktı.
- Kaan Ayhan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Sassuolo Türk takımının bu opsiyonu kullanmasını umuyor mu yoksa oyuncuyu geri getirmeyi mi düşünüyor?
Ocak ayında yapılan seçim, yani bonservisli transfer göz önüne alındığında, Sassuolo'nun bu transferin kalıcı olmasını umduğunu düşünüyorum.
Tabii ki, daha önce de belirtildiği gibi hem Roberto De Zerbi hem de Alessio Dionisi için önemli bir oyuncu olduğunu da vurgulamak gerekir.
- Uzun yıllar Türkiye'den birçok kulüp Kaan Ayhan'ı istedi ancak Sassuolo bu teklifleri reddetti. Geçmişte neden reddettiler ve şimdi neden Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler?
Çünkü kulüp bu yıl farklı tercihler yaptı. Sassuolo, Gremio'dan alınan genç stoper Ruan Tressoldi'ye daha fazla şans vermeye karar verdi.
Kaan Ayhan 'birinci yedekti', Ruan onun arkasındaydı. Türk savunmacının ayrılmasıyla birlikte, önemli niteliklere sahip Brezilyalı savunmacıyı denemek için daha fazla alan olacak.
- Bazı Alman kulüplerinin onu istediğine dair Alman basını kaynaklı haberler vardı. Kaan Ayhan diğer ihtimallere rağmen neden Galatasaray'ın teklifini kabul etti?
Bilmiyorum, bunu ona sormak lazım. Bence kendi ülkesinde yıldız bir oyuncu olarak yeni bir deneyim yaşamak istedi.
Kaan zaten Almanya'da oynamıştı, muhtemelen Türkiye'de önemli bir maceranın eksikliğini hissediyordu.