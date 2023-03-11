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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, ara transferde milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı. İtalyan gazeteci Antonio Parrotto, yıldız ismin sarı-kırmızılı takımı tercih etme sebebiyle ilgili konuştu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 10:54
GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında sadece 1 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Sarı-kırmızılı taraftarların performansını merakla beklediği deneyimli futbolcunun bu akşam Kasımpaşa karşısında daha çok süre alması beklentisi hakim.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Sassuolo kulübünden 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

28 yaşındaki savunma oyuncusunu İtalyan ekibinin formasını giydiği üç yıl boyunca yakından takip eden Sassuolo News'in yayın yönetmeni Antonio Parrotto, Kaan Ayhan ile ilgili Milliyet'in sorularını yanıtladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

- Kaan Ayhan 3 yıl boyunca Sassuolo'da düzenli ilk 11 oyuncusu olamadı. Bunun sebebi neydi?

Belirli bir nedeni yok. Kaan Ayhan, inişler ve çıkışlar arasında, çağrıldığı zaman katkı veren bir oyuncuydu. Muhtemelen rolündeki rekabet ona hiç yardımcı olmadığı için fazla süreklilik bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

İlk tercih edilen oyuncu olarak görülmedi ama her zaman rotasyonun önemli bir parçası oldu, hatta üç yılda 50'den fazla maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

- Kaan Ayhan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Sassuolo Türk takımının bu opsiyonu kullanmasını umuyor mu yoksa oyuncuyu geri getirmeyi mi düşünüyor?

Ocak ayında yapılan seçim, yani bonservisli transfer göz önüne alındığında, Sassuolo'nun bu transferin kalıcı olmasını umduğunu düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Tabii ki, daha önce de belirtildiği gibi hem Roberto De Zerbi hem de Alessio Dionisi için önemli bir oyuncu olduğunu da vurgulamak gerekir.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

- Uzun yıllar Türkiye'den birçok kulüp Kaan Ayhan'ı istedi ancak Sassuolo bu teklifleri reddetti. Geçmişte neden reddettiler ve şimdi neden Galatasaray'ın teklifini kabul ettiler?

Çünkü kulüp bu yıl farklı tercihler yaptı. Sassuolo, Gremio'dan alınan genç stoper Ruan Tressoldi'ye daha fazla şans vermeye karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Kaan Ayhan 'birinci yedekti', Ruan onun arkasındaydı. Türk savunmacının ayrılmasıyla birlikte, önemli niteliklere sahip Brezilyalı savunmacıyı denemek için daha fazla alan olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

- Bazı Alman kulüplerinin onu istediğine dair Alman basını kaynaklı haberler vardı. Kaan Ayhan diğer ihtimallere rağmen neden Galatasaray'ın teklifini kabul etti?

Bilmiyorum, bunu ona sormak lazım. Bence kendi ülkesinde yıldız bir oyuncu olarak yeni bir deneyim yaşamak istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı!

Kaan zaten Almanya'da oynamıştı, muhtemelen Türkiye'de önemli bir maceranın eksikliğini hissediyordu.

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