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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, renklerine bağladığı yıldızlar ve zengin hücum hattıyla dikkat çekiyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir havayla girdi. Dursun Özbek ve Erden Timur'un yönetimi devralmasıyla birlikte atağa kalkan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını bir bir renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Bu sezon, geçtiğimiz yılların aksine sarı-kırmızılıların tarihinin en zengin hücum hattı oluşturuldu. İşte o isimler...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

NICOLO ZANIOLO

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayan genç yıldız sarı-kırmızılı takımın en gözde oyuncusu oldu. Son olarak Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında top koşturan genç oyuncu performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

JUAN MATA

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli on numara, ismi ve kariyeriyle 11'deki yerine göz kırpıyor. Kalitesiyle takıma manevi değer katan Mata, oyun aklı ve görüşüyle sahada yer aldığı vakit fark yaratmayı başarıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

KEREM AKTÜRKOĞLU

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü tek başına sırtlayan Kerem, bu sezon Gomis ve Muslera'dan sonra 3. kaptanlığa getirildi. Genç yaşına rağmen olgun bir yapısı olan başarılı oyuncu Okan Buruk'un en önemli yerli silahlarından biri. Sakatlık yaşamaması durumunda 11'deki yeri garanti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

YUNUS AKGÜN

Fatih Terim döneminde Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, oradaki harika oyunuyla Galatasaray taraftarını gelecek adına umutlandırmıştı. Başarılı oyuncu yavaş yavaş formunun zirvesine doğru giderken, yerli oyuncu konusunda Okan Buruk'un elini rahatlatan önemli oyunculardan bir tanesi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

YUSUF DEMİR

Dursun Özbek yönetiminin geleceğe yatırım olarak gördüğü Yusuf Demir, ilk etapta istediği süreleri alamadı. Yabancı sayılması sebebiyle Okan Buruk'un eli kolu bağlansa da süre aldığı vakit elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Deprem felaketi sebebiyle verilen arada yapılan hazırlık maçlarındaki iyi performansı taraftara umut verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

MILOT RASHICA

Galatasaray bu sezonki öne çıkan transferlerinden biri de Milot Rashica... Norwich'ten kiralanan Kosovalı oyuncu, sağ kanadın vazgeçilmez ismi oldu. Oynadığı her maç üzerine koyarak devam eden Rashica, Okan Buruk'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Galatasaray, Norwich ile anlaşırsa Rashica, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

DRIES MERTENS

Napoli'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Dries Mertens için bazı taraftarlar endişeli olsa da yaşın bir öneminin olmadığını herkese gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Belçikalı yıldız, sahadaki lider vasfıyla oyunu yönlendiren, hücum oyuncularının işine kolaylaştıran isim olarak ön plana çıktı. Yönetim başarılı oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

MAURO ICARDI

Galatasaray'a uzun yıllar sonra gelen en etkili forvet oyuncularından biri olan Mauro Icardi, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Özellikle büyük maçlardaki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Yalnızca attığı goller değil takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ön plana çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Galatasaray, kiralık oynayan Arjantinli yıldızın bonsrvisini almak için şimdiden harekete geçmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

BARIŞ ALPER YILMAZ

Okan Buruk'un genelde yedek güç olarak kullandığı Barış Alper Yılmaz, süre aldığı hiçbir maçta sırıtmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Özellikle derbi maçlarda hızıyla Galatasaray'ın galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı. Okan Buruk'un gelişiyle performansını üst seviyelere çıkaran genç oyuncu gelecek adına umut dolu bir oyun sergiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

BAFETIMBI GOMIS

Galatasaray'ın emektar yıldızı Bafetimbi Gomis, Icardi'den önce sarı-kırmızılıların belki de lider olmasındaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

İlk haftalarda attığı kritik gollerle takımını tek başına sırtlayan Fransız golcü, aldığı süre zarfında kusursuza yakın bir performans sergiledi. Ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle ön plana çıkan Gomis, sarı-kırmızılıların en önemli oyuncuları arasında.

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