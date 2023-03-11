GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

NICOLO ZANIOLO

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayan genç yıldız sarı-kırmızılı takımın en gözde oyuncusu oldu. Son olarak Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında top koşturan genç oyuncu performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.