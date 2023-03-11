GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yeni sezona bambaşka bir havayla girdi. Dursun Özbek ve Erden Timur'un yönetimi devralmasıyla birlikte atağa kalkan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını bir bir renklerine bağladı.
Bu sezon, geçtiğimiz yılların aksine sarı-kırmızılıların tarihinin en zengin hücum hattı oluşturuldu. İşte o isimler...
NICOLO ZANIOLO
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayan genç yıldız sarı-kırmızılı takımın en gözde oyuncusu oldu. Son olarak Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında top koşturan genç oyuncu performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.
JUAN MATA
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli on numara, ismi ve kariyeriyle 11'deki yerine göz kırpıyor. Kalitesiyle takıma manevi değer katan Mata, oyun aklı ve görüşüyle sahada yer aldığı vakit fark yaratmayı başarıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü tek başına sırtlayan Kerem, bu sezon Gomis ve Muslera'dan sonra 3. kaptanlığa getirildi. Genç yaşına rağmen olgun bir yapısı olan başarılı oyuncu Okan Buruk'un en önemli yerli silahlarından biri. Sakatlık yaşamaması durumunda 11'deki yeri garanti.
YUNUS AKGÜN
Fatih Terim döneminde Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, oradaki harika oyunuyla Galatasaray taraftarını gelecek adına umutlandırmıştı. Başarılı oyuncu yavaş yavaş formunun zirvesine doğru giderken, yerli oyuncu konusunda Okan Buruk'un elini rahatlatan önemli oyunculardan bir tanesi.
YUSUF DEMİR
Dursun Özbek yönetiminin geleceğe yatırım olarak gördüğü Yusuf Demir, ilk etapta istediği süreleri alamadı. Yabancı sayılması sebebiyle Okan Buruk'un eli kolu bağlansa da süre aldığı vakit elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Deprem felaketi sebebiyle verilen arada yapılan hazırlık maçlarındaki iyi performansı taraftara umut verdi.
MILOT RASHICA
Galatasaray bu sezonki öne çıkan transferlerinden biri de Milot Rashica... Norwich'ten kiralanan Kosovalı oyuncu, sağ kanadın vazgeçilmez ismi oldu. Oynadığı her maç üzerine koyarak devam eden Rashica, Okan Buruk'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray, Norwich ile anlaşırsa Rashica, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
DRIES MERTENS
Napoli'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Dries Mertens için bazı taraftarlar endişeli olsa da yaşın bir öneminin olmadığını herkese gösterdi.
Belçikalı yıldız, sahadaki lider vasfıyla oyunu yönlendiren, hücum oyuncularının işine kolaylaştıran isim olarak ön plana çıktı. Yönetim başarılı oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak için harekete geçti.
MAURO ICARDI
Galatasaray'a uzun yıllar sonra gelen en etkili forvet oyuncularından biri olan Mauro Icardi, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi oldu.
Özellikle büyük maçlardaki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Yalnızca attığı goller değil takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ön plana çıkıyor.
Galatasaray, kiralık oynayan Arjantinli yıldızın bonsrvisini almak için şimdiden harekete geçmiş durumda.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Okan Buruk'un genelde yedek güç olarak kullandığı Barış Alper Yılmaz, süre aldığı hiçbir maçta sırıtmadı.
Özellikle derbi maçlarda hızıyla Galatasaray'ın galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı. Okan Buruk'un gelişiyle performansını üst seviyelere çıkaran genç oyuncu gelecek adına umut dolu bir oyun sergiliyor.
BAFETIMBI GOMIS
Galatasaray'ın emektar yıldızı Bafetimbi Gomis, Icardi'den önce sarı-kırmızılıların belki de lider olmasındaki en önemli oyunculardan bir tanesiydi.
İlk haftalarda attığı kritik gollerle takımını tek başına sırtlayan Fransız golcü, aldığı süre zarfında kusursuza yakın bir performans sergiledi. Ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle ön plana çıkan Gomis, sarı-kırmızılıların en önemli oyuncuları arasında.