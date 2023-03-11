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Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti. Bu sonuçla galibiyet serisi 14 maça çıkan Aslan yoluna doludizgin devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:22
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Zorlu müsabakayı 1-0 kazanan Cimbom 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan İtalyan yıldız, 57. dakikada sahneye çıkarak ilk resmi maçında fileleri havalandırdı.

ÇILGIN SERİ SONRASI REKOR GELDİ!
Bu galibiyetle Galatasaray'ın çılgın serisi devam etti. Üst üste 14. maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 62 yıl sonra Beşiktaş'ın rekorunu kırmayı başardı.

NELSSON CEZALI!
Cimbom'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

MAÇ SONU "ÜÇLÜ"SÜ ZANIOLO'DAN
Galatasaray'da ilk resmi maçında gol atan Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.

Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.

Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.

MATA SAKATLANDI
Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak 22. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

KASIMPAŞA'NIN DEPLASMAN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig'de deplasmanda kazanamama serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.

Ligde son dış saha galibiyetini 7 Eylül'de HangiKredi Ümraniyespor'a karşı alan Kasımpaşa sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.

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